الحشد الشعبي: القصف الامريكي شمال بغداد استهدف رتلا للطبابة

نفى الحشد الشعبي، اغتيال شخصيات تداولتها وسائل اعلام جراء قصف امريكي استهدف عجلات شمال بغداد، مشيرا الى أن القصف استهدف رتلا لطبابة الحشد.
واوضح بيان الحشد، أن "المصادر الأولية تؤكد ان الغارة استهدفت رتلاً لطبابة الحشد الشعبي قرب ملعب التاجي في بغداد".
ودعا إعلام الحشد "بتقصي المعلومة واعتمادها من مصادرها الرسمية دون السماح للإعلام المضلل بتمرير اخبار كاذبة هدفها زعزعة استقرار البلد".
واستهدف قصف جوي بعد منتصف الليل عجلتين تقل قيادات في الحشد الشعبي، اسفر عن مقتل خسمة منهم على الاقل، فيما اعلن التلفزيون الرسمي في خبر عاجل له ان القصف استهدف احدى الشخصيات في الحشد.
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