الجزائري يكذب محاولة اغتياله ويحذر من 'الحرب النفسية'

قال الجزائري، في تصريح عبر "بصمة صوت" وزعت للصحفيين واطلعت عليها الخليج 365، إن "ماتم تداوله من ‏اخبار حول محاولة اغتيالي لاصحة لها"، مشيرا الى أنها "انباء ‏كاذبة يصدر من اعلام مضلل". ‏وأوضح انها "محاولات لاضعاف الروح المعنوية لدى المقاومة ‏الاسلامية"، محذرا من "حرب اعلامية ونفسية"، داعيا الى "تناول ‏الاخبار من القنوات الرسمية".‏

واستهدف قصف جوي بعد منتصف الليل عجلتين تقل قيادات في ‏الحشد الشعبي، اسفر عن مقتل خسمة منهم على الاقل، فيما اشارت ‏وسائل اعلام الى ان الجزائري من بينهم.‏