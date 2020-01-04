الجزائري يكذب محاولة اغتياله ويحذر من 'الحرب النفسية'

حذر نائب امين عام سرايا الخرساني المنضوية في الحشد الشعبي، فجر السبت، من "حرب نفسية واعلامية" يمارسها "العدو"، داعيا الى "توخي الدقة في تناول الاخبار".
قال الجزائري، في تصريح عبر "بصمة صوت" وزعت للصحفيين واطلعت عليها الخليج 365، إن "ماتم تداوله من اخبار حول محاولة اغتيالي لاصحة لها"، مشيرا الى أنها "انباء كاذبة يصدر من اعلام مضلل".
وأوضح انها "محاولات لاضعاف الروح المعنوية لدى المقاومة الاسلامية"، محذرا من "حرب اعلامية ونفسية"، داعيا الى "تناول الاخبار من القنوات الرسمية".
وأوضح انها "محاولات لاضعاف الروح المعنوية لدى المقاومة الاسلامية"، محذرا من "حرب اعلامية ونفسية"، داعيا الى "تناول الاخبار من القنوات الرسمية".
واستهدف قصف جوي بعد منتصف الليل عجلتين تقل قيادات في الحشد الشعبي، اسفر عن مقتل خسمة منهم على الاقل، فيما اشارت وسائل اعلام الى ان الجزائري من بينهم.
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