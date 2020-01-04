التلفزيون الرسمي: قصف امريكي يستهدف احدى شخصيات الحشد الشعبي شمال بغداد

افاد التلفزيون الرسمي العراقي، فجر السبت، بأن قصفا ‏امريكيا ‏استهدف احدى الشخصيات في الحشد الشعبي ‏شمال بغداد. ‏

وقال التلفزيون الرسمي العراقي في خبر بثه، فجر السبت، إن ‏غارات جوية امريكية استهدف احدى الشخصيات في الحشد الشعبي ‏بمنطقة التاجي ‏شمال بغداد. ‏ وقال التلفزيون الرسمي العراقي في خبر بثه، فجر السبت، إن ‏غارات جوية امريكية استهدف احدى الشخصيات في الحشد الشعبي ‏بمنطقة التاجي ‏شمال بغداد. ‏ وقال مصدر امني في وقت سابق، لـ الخليج 365، إن "قوة امنية ‏عثرت، بعد منتصف الليل، عثرت على صواريخ عدد ٢ مع منصات ‏الاطلاق اسفل سريع محمد القاسم قرب مقبرة السهرة وردي وسط ‏العاصمة بغداد".‏



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