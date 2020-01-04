بالصور.. العثور على صاروخين ومنصات اطلاق وسط بغداد

افاد مصدر امني، بعد منتصف الليل، بأن قوة امنية عثرت على ‏صاروخين مع منصات اطلاق اسفل سريع محمد القاسم وسط بغداد.‏ وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "قوة امنية عثرت، بعد ‏منتصف الليل، عثرت على صواريخ عدد ٢ مع منصات الاطلاق ‏اسفل سريع محمد القاسم قرب مقبرة السهرة وردي وسط العاصمة ‏بغداد".‏



واوضح المصدر، أن "فريق من مكافحة المتفجرات تمكن من ‏السيطرة على الموقع دون اضرار".‏ Advertisements

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