ضربة جوية تستهدف عجلات شمال بغداد

افاد مصدر امني، السبت، بأن ضربة جوية استهدفت عجلات يشتبه بداخلها قيادات امنية قرب قضاء التاجي شمال العاصمة بغداد.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن ضربة جوية استهدف بعد منتصف الليل، عجلات بداخلها عناصر يشتبه انهم من الحشد الشعبي ضمن مقتربات قضاء التاجي شمال العاصمة بغداد.
ولم يذكر المصدر مزيد من التفاصيل,
ولم يذكر المصدر مزيد من التفاصيل,
ويأتي هذا الحادث بعد اقل من 24 ساعة على حادثة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني بعملية قصف جوي في مطار بغداد.
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