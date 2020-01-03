حزب سليم الجبوري : ابو مهدي كان رمز مواجهة داعش وتحرير البلد من الارهاب

وأوضح بيان أصدره المكتب الاعلامي لحزب عمل، ‏أن لا أحد يستطيع أن ينكر الدور الذي قام به المغفور ‏له أبو مهدي المهندس في مواجهة داعش وإلحاق ‏الهزيمة بهم في عدة محافظات وتحريرها من ‏الارهابوأكد بيان حزب عمل إن ما حصل ينذر بخطر كبير ‏ويشكل اعتداءا على سيادة العراق وانتهاكاً صارخاً ‏للمواثيق والعهود الدولية ، وأضاف البيان نحن نقف ‏ضد اية محاولة من شأنها تأجيج الصراع في المنطقة ‏يدفع ضريبته العراق من أمنه واستقراره‎. ‎

ودعا بيان الحزب جميع الأطراف إلى تغليب منطق ‏الحكمة واتباع السبل القانونية لردع هذا العدوان، ‏والتكاتف وتجاوز الأزمات وعدم الإنجرار وراء ‏خوض حروب ستؤدي إلى مزيد من الضحايا والدمار ‏والخراب‎.‎



وطالب بيان حزب عمل الحكومة العراقية بتحمل ‏مسؤولياتها في الدفاع عن سيادة العراق في المحافل ‏الدولية وصون أمنه واستقراره.‏‏ ‏