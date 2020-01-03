حزب سليم الجبوري : ابو مهدي كان رمز مواجهة داعش وتحرير البلد من الارهاب

اعرب حزب عمل الذي يتزعمه رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، مساء الجمعة، عن "تعازيه القلبية ومواساته" الى الشعب العراقي وهيئة الحشد الشعبي لحادثة اغتيال أبو مهدي المهندس ورفاقه إثر الغارة الأمريكية التي استهدفتهم فجر اليوم.
وأوضح بيان أصدره المكتب الاعلامي لحزب عمل، أن لا أحد يستطيع أن ينكر الدور الذي قام به المغفور له أبو مهدي المهندس في مواجهة داعش وإلحاق الهزيمة بهم في عدة محافظات وتحريرها من الارهاب
وأكد بيان حزب عمل إن ما حصل ينذر بخطر كبير ويشكل اعتداءا على سيادة العراق وانتهاكاً صارخاً للمواثيق والعهود الدولية ، وأضاف البيان نحن نقف ضد اية محاولة من شأنها تأجيج الصراع في المنطقة يدفع ضريبته العراق من أمنه واستقراره.
ودعا بيان الحزب جميع الأطراف إلى تغليب منطق الحكمة واتباع السبل القانونية لردع هذا العدوان، والتكاتف وتجاوز الأزمات وعدم الإنجرار وراء خوض حروب ستؤدي إلى مزيد من الضحايا والدمار والخراب.
وطالب بيان حزب عمل الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن سيادة العراق في المحافل الدولية وصون أمنه واستقراره.
وأكد بيان حزب عمل إن ما حصل ينذر بخطر كبير ويشكل اعتداءا على سيادة العراق وانتهاكاً صارخاً للمواثيق والعهود الدولية ، وأضاف البيان نحن نقف ضد اية محاولة من شأنها تأجيج الصراع في المنطقة يدفع ضريبته العراق من أمنه واستقراره.
ودعا بيان الحزب جميع الأطراف إلى تغليب منطق الحكمة واتباع السبل القانونية لردع هذا العدوان، والتكاتف وتجاوز الأزمات وعدم الإنجرار وراء خوض حروب ستؤدي إلى مزيد من الضحايا والدمار والخراب.
وطالب بيان حزب عمل الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن سيادة العراق في المحافل الدولية وصون أمنه واستقراره.
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