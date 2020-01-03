ترامب: سنلاحق اي شخص يعتدي على امريكا او حلفائنا

وقال ترامب في كلمة مقتضبة القاها امام الصحفيين، ‏مساء اليوم، إنه كان يتعين تصفية سليماني منذ فترة ‏طويلة وكان يمكن ذلك أن ينقذ الكثير من الأرواح، ‏مشيرا الى أن "أمريكا تحركت لوقف الحرب ولم ‏تتحرك لبدء حرب‎".‎واتهم ترامب إيران باستخدام مقاتلين بالوكالة ‏لزعزعة استقرار دول الجوار، مشددا انه "يجب أن ‏يتوقف ذلك الآن‎".‎‏ ‏وأكد ترامب أنه "يحترم الشعب الإيراني بشدة ‏وأمريكا لا تسعى لتغيير النظام في إيران‎".‎

وأشار إلى أن "سليماني كان يخطط لهجمات وشيكة ‏على دبلوماسيين وجنود أمريكيين‎".‎

وذكر أن "الهجمات الأخيرة على أهداف أمريكية في ‏العراق والهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد ‏كانت بتوجيهات من سليماني‎".‎



وتابع قائلا "الجيش الأمريكي قتل سليماني بتوجيهات ‏مني‎".‎، مضيفا أن "واجبي المقدس هو الدفاع عن ‏البلاد".‏