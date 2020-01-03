ترامب: سنلاحق اي شخص يعتدي على امريكا او حلفائنا

هدد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، بملاحقة اي شخص "يعتدي" على امريكا او حلفائها، فيما أكد ان الولايات المتحدة لا تريد تغيير النظام الايراني، داعيا اياه لانهاء ما وصفه "السلوك الارهابي".
وقال ترامب في كلمة مقتضبة القاها امام الصحفيين، مساء اليوم، إنه كان يتعين تصفية سليماني منذ فترة طويلة وكان يمكن ذلك أن ينقذ الكثير من الأرواح، مشيرا الى أن "أمريكا تحركت لوقف الحرب ولم تتحرك لبدء حرب".
واتهم ترامب إيران باستخدام مقاتلين بالوكالة لزعزعة استقرار دول الجوار، مشددا انه "يجب أن يتوقف ذلك الآن".
وأكد ترامب أنه "يحترم الشعب الإيراني بشدة وأمريكا لا تسعى لتغيير النظام في إيران".
وذكر أن "الهجمات الأخيرة على أهداف أمريكية في العراق والهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد كانت بتوجيهات من سليماني".
وتابع قائلا "الجيش الأمريكي قتل سليماني بتوجيهات مني".، مضيفا أن "واجبي المقدس هو الدفاع عن البلاد".
واتهم ترامب إيران باستخدام مقاتلين بالوكالة لزعزعة استقرار دول الجوار، مشددا انه "يجب أن يتوقف ذلك الآن".
وأكد ترامب أنه "يحترم الشعب الإيراني بشدة وأمريكا لا تسعى لتغيير النظام في إيران".
وأشار إلى أن "سليماني كان يخطط لهجمات وشيكة على دبلوماسيين وجنود أمريكيين".
وذكر أن "الهجمات الأخيرة على أهداف أمريكية في العراق والهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد كانت بتوجيهات من سليماني".
وتابع قائلا "الجيش الأمريكي قتل سليماني بتوجيهات مني".، مضيفا أن "واجبي المقدس هو الدفاع عن البلاد".
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