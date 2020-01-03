اكد مركزالاعلام الرقمي تصدر هاشتاك الحرب العالمية الثالثة والذي كُتب اختصارا #WWIII ترند تويتر العالمي.
واوضح المركز، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان الهاشتاك تصدر اليوم الجمعة بعد ساعات من قيام الادارة الامريكية باغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الايراني الجنرال قاسم سليماني مع اشخاص اخرين في قصف لسيارتهم قرب مطار بغداد.
وبين المركز ان التغريدات المتعلقة بالهاشتاك تجاوزت المليون ونصف المليون تغريدة، وهي تحذر او تتوقع حدوث حرب عالمية ثالثة بسبب ماقامت به الولايات المتحدة من تصعيد عسكري وخرق قانوني خلال تنفيذ عملية وهجوم في الاراضي العراقية بدون علم الحكومة العراقية.
وبين المركز ان التغريدات المتعلقة بالهاشتاك تجاوزت المليون ونصف المليون تغريدة، وهي تحذر او تتوقع حدوث حرب عالمية ثالثة بسبب ماقامت به الولايات المتحدة من تصعيد عسكري وخرق قانوني خلال تنفيذ عملية وهجوم في الاراضي العراقية بدون علم الحكومة العراقية.
كما تصدر ترند المنطقة الجغرافية في العراق عدة هاشتاكات تتعلق بنفس الموضوع مثل #سننتقم و #الحربالعالميهالثالثه و #Soleimani و #ترامب و #ابومهدي_المهندس و #Iraq_is_not_war_Ground .
كانت هذه تفاصيل خبر هاشتاك الحرب العالمية الثالثة يتصدر ترند تويتر العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.