هاشتاك الحرب العالمية الثالثة يتصدر ترند تويتر ‏العالمي

واوضح المركز، في بيان تلقت الخليج 365، ‏نسخة منه، ان الهاشتاك تصدر اليوم الجمعة بعد ‏ساعات من قيام الادارة الامريكية باغتيال نائب رئيس ‏هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق ‏القدس الايراني الجنرال قاسم سليماني مع اشخاص ‏اخرين في قصف لسيارتهم قرب مطار بغداد‎.‎وبين المركز ان التغريدات المتعلقة بالهاشتاك ‏تجاوزت المليون ونصف المليون تغريدة، وهي تحذر ‏او تتوقع حدوث حرب عالمية ثالثة بسبب ماقامت به ‏الولايات المتحدة من تصعيد عسكري وخرق قانوني ‏خلال تنفيذ عملية وهجوم في الاراضي العراقية بدون ‏علم الحكومة العراقية‎.‎

كما تصدر ترند المنطقة الجغرافية في العراق عدة ‏هاشتاكات تتعلق بنفس الموضوع مثل #سننتقم و ‏‏#الحربالعالميهالثالثه و #‏Soleimani‏ و #ترامب و ‏‏#ابومهدي_المهندس و ‏‏#‏Iraq_is_not_war_Ground‏ .‏