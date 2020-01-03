الخارجية الأمريكية: بومبيو يعتزم تصنيف قادة ‏عصائب أهل الحق كـ'إرهابيين عالميين'‏

كشفت الخارجية الأمريكية، مساء الجمعة، عن عزم ‏الوزير مايك بومبيو تصنيف قادة حركة عصائب أهل ‏الحق المنضوية في الحشد الشعبي كـ"إرهابيين ‏عالميين".‏ يتبع..

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