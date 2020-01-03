الخنجر يحذر من عودة 'جيش المهدي' ويدعو الى صوت العقل

حذر امين العام للمشروع العربي في العراق خميس الخنجر ، اليوم الجمعة، من اصوات دعت الى عودة "جيش المهدي"، داعيا الى تغليب صوت العقل.
وقال الخنجر في تغريدة له على موقع تويتر، "بينما يقف العراق على اعتاب مرحلة خطيرة تستلزم الحكمة وضبط النفس؛ نسمع أصواتًا تنادي بعودة جيش المهدي الذي يتحمل دماء الآلاف من الابرياء، ويتحمل صناعة الطائفية هو وشركاؤه من القاعدة وداعش وغيرها من التنظيمات الطائفية" وفق تعبيره.
وشدد الخنجر بالقول، "اليوم يجب إعمال صوت العقل لا صناعة الفوضى".
وشدد الخنجر بالقول، "اليوم يجب إعمال صوت العقل لا صناعة الفوضى".
وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر قد وجه، اليوم الجمعة، اتباعه في المقاومة الاسلامية المتمثلة بـ"جيش المهدي" و "لواء الجيس الموعود" الى الاستعداد لحماية العراق، وذلك في بيان له على خلفية حادثة اغتيال سليماني والمهندس
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