الخنجر يحذر من عودة 'جيش المهدي' ويدعو الى صوت العقل

وقال الخنجر في تغريدة له على موقع تويتر، "بينما ‏يقف العراق على اعتاب مرحلة خطيرة تستلزم ‏الحكمة وضبط النفس؛ نسمع أصواتًا تنادي بعودة ‏جيش المهدي الذي يتحمل دماء الآلاف من الابرياء، ‏ويتحمل صناعة الطائفية هو وشركاؤه من القاعدة ‏وداعش وغيرها من التنظيمات الطائفية" وفق تعبيره‏‎.‎وشدد الخنجر بالقول، "‏اليوم يجب إعمال صوت العقل ‏لا صناعة الفوضى".‏

وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر قد ‏وجه، اليوم الجمعة، اتباعه في المقاومة الاسلامية ‏المتمثلة بـ"جيش المهدي" و "لواء الجيس ‏الموعود" الى الاستعداد لحماية العراق، وذلك في ‏بيان له على خلفية حادثة اغتيال سليماني والمهندس ‏‏