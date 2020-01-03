نائب يدعو لعدم الانجرار خلف مخططات الاعداء ويؤكد: الرد على أمريكا بهذه الطريقة

وقال القدو في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب مطالب بتشريع قانون ملزم للحكومة باخراج القوات الاجنبية من العراق لان هذه الخطوة هي الاهم من اصدار اي قرار تنديد في حال اردنا الرد على الانتهاكات الامريكية وخرقها المستمر للسيادة العراقية"، مبينا ان "هنالك ضرورة للحزم بغية مواجهة التحديات الكبيرة والرد على الاستهانة بمقدرات العراق".واضاف أن "الوضع خطير وهنالك جماعات ارهابية ودول معادية للعراق تسعى لاستغلال هذه الظروف للنيل من استقرار العراق، بالتالي فان الجميع مطالبين بالتوحد في مواقفهم لافشال اي مخططات للنيل من سيادة العراق وأمنه"، لافتا الى ان "الاستهدفات الامريكية للقيادات العراقية والرموز الوطنية ستستمر بحال بقاء القوات الامريكية وقواعدها على اراضينا بالتالي فان الخطوة الاهم اليوم هو اخراج تلك القوات".

واكد القدو، ان "اعداء العراق يدفعون العراق للمواجهه والحرب سواء مع امريكا او غيرها، بالتالي فان هنالك ضرورة اليوم للتعامل بحكمة والهدوء لافشال تلك المخططات".

