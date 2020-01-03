قادة الحشد يتفقون على اختيار العامري خلفاً للمهندس ويقدمون اسمه لرئيس الوزراء

أفادت وسائل إعلام، الجمعة، باتفاق قادة الحشد الشعبي على اختيار أمين عام منظمة بدر هادي العامري خلفاً لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو المهدي المهندس الذي اغتالته أميركا فجر اليوم، فيما أشارت إلى تقديم أسمه إلى رئيس الوزراء.
ونقلت وكالة "إرنا" عن قيادي في الحشد الشعبي قوله، إنه "تم اختيار هادي العامري نائباً لرئيس هيئة الحشد خلفاً للشهيد أبو مهدي المهندس".
وأضاف أن "قادة الحشد الشعبي اتفقوا على العامري وقدّموا اسمه إلى رئيس الوزراء"، مبيناً أن "العامري يحظى بتاريخ جهادي مشرّف ويعرف في العراق باسم (شيخ المجاهدين)".
وأعلن الحشد الشعبي في وقت مبكر من، اليوم الجمعة، عن استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني بغارة امريكية ببغداد.
وأضاف أن "قادة الحشد الشعبي اتفقوا على العامري وقدّموا اسمه إلى رئيس الوزراء"، مبيناً أن "العامري يحظى بتاريخ جهادي مشرّف ويعرف في العراق باسم (شيخ المجاهدين)".
وأعلن الحشد الشعبي في وقت مبكر من، اليوم الجمعة، عن استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني بغارة امريكية ببغداد.
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