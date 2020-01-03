واشنطن والسعودية يناقشان 'التزام أميركا بوقف التصعيد'

ناقش وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "التزام أميركا بوقف التصعيد" في المنطقة.



وأضافت أنهما " ناقشا قرار الرئيس ترامب الأخير باتخاذ إجراءات دفاعية حاسمة لحماية المواطنين الأمريكيين في الخارج". وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورغتوس، في بيان، إن "بومبيو أعرب في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن شكره على دعم المملكة العربية السعودية المستمر وعلى إدراكه للتهديدات العدوانية المستمرة التي يشكّلها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".وأضافت أنهما " ناقشا قرار الرئيس ترامب الأخير باتخاذ إجراءات دفاعية حاسمة لحماية المواطنين الأمريكيين في الخارج". وأكد بومبيو، بحسب البيان، خلال الاتصال الهاتفي مع بن سلمان على "التزام واشنطن بوقف التصعيد".



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