الكويت تدعو إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس إزاء التطورات بالعراق

دعت الكويت، الجمعة، إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس إزاء التطورات بالعراق.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة الكويتية انها "تابعت بقلق بالغ تطورات الأحداث المؤسفة في العراق الشقیق واستمرار مظاھر التصعید في المنطقة والتي سبق وأن حذرت الكویت من تداعیاتھا الخطیرة على الأمن والاستقرار فیھا".

ودعا المصدر الى "التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والحكمة إزاء ھذه التطورات وصولا إلى معالجة سیاسیة تجنب المنطقة مزیدا من التصعید والمخاطر".

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كما دعا المجتمع الدولي الى "المسارعة والاضطلاع بمسؤولیاته التاریخیة في صیانة أمن واستقرار ھذه المنطقة الحیویة من العالم والنأي بھا عن مظاھر التصعید".

واغتيل نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، فجر اليوم الجمعة، بغارة امريكية قرب مطار بغداد غربي العاصمة.