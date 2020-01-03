قائد فيلق القدس: نقول للجميع اصبروا قليلاً لتشاهدوا جثامين الأمريكيين بالشرق الأوسط

أدلى قائد فيلق القدس الجديد إسماعيل قآني، الجمعة، بأول تصريح له بعد تسنمه منصبه خلفاً لقاسم سليماني الذي اغتالته امريكا، مبيناً :"نقول للجميع أصبروا قليلاً لتشاهدوا جثامين الأمريكيين بالشرق الأوسط". ونقلت "الجزيرة" عن قآني قوله، :"نقول للجميع اصبروا قليلا لتشاهدوا جثامين الأمريكيين في كل الشرق الأوسط". وأصدر مرشد الثورة الإيرانية علي الخامنئي في وقت سابق من، اليوم الجمعة، قراراً بتعيين العميد اسماعيل قاآني قائداً جديداً لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني خلفا للجنرال قاسم سليماني الذي لقى حتفه في هجوم امريكي في العاصمة بغداد.





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