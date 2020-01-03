رئاسة البرلمان توضح اسباب عقد الجلسة الطارئة يوم الاحد

أوضحت رئاسة مجلس النواب، الجمعة، أسباب عقد الجلسة الطارئة يوم الاحد المقبل.
وذكرت الرئاسة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الجلسة الاستثنائية والمخصصة لمناقشة الاعتداء الامريكي على السيادة العراقية ستعقد يوم الاحد الموافق ٥ /١ /٢٠٢٠ الساعة الواحدة ظهراً".
وأضافت أن " عقد الجلسة يوم الأحد جاءت بالنظر لالتزام النواب والقوى السياسية بمراسم التشييع والعزاء المركزي الذي سيوافق يوم غد السبت والذي يبدأ من بغداد وحتى النجف الاشرف".
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد دعا في وقت سابق من، اليوم الجمعة، البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية استنادا إلى أحكام المادة (58) من الدستور، من اجل تنظيم الموقف الرسمي العراقي واتخاذ القرارات التشريعية والاجراءات الضرورية المناسبة بما يحفظ كرامة العراق وامنه وسيادته.
وأضافت أن " عقد الجلسة يوم الأحد جاءت بالنظر لالتزام النواب والقوى السياسية بمراسم التشييع والعزاء المركزي الذي سيوافق يوم غد السبت والذي يبدأ من بغداد وحتى النجف الاشرف".
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد دعا في وقت سابق من، اليوم الجمعة، البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية استنادا إلى أحكام المادة (58) من الدستور، من اجل تنظيم الموقف الرسمي العراقي واتخاذ القرارات التشريعية والاجراءات الضرورية المناسبة بما يحفظ كرامة العراق وامنه وسيادته.
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