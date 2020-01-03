خلف يؤكد ترشيح العامري لمنصب نائب رئيس هيئة الحشد

اكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف، الجمعة، ترشيح رئيس تحالف الفتح هادي العامري لمنصب نائب رئيس هيئة الحشد. وقال خلف لوكالة الأنباء العراقية إن "هيأة الحشد رشحت زعيم تحالف الفتح هادي العامري لمنصب نائب رئيس الهيأة خلفاً لأبو مهدي المهندس الذي استشهد بقصف اميركي استهدف عجلة كانت تقله الى جانب قائد فيلق القدس قاسم سليماني على طريق مطار بغداد الدولي وسط بغداد". وأضاف خلف أن "قبول ترشيح العامري شبه محسوم لمنصب نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي". وعد رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اغتيال قائد عسكري عراقي يشغل منصباً رسمياً عدوانا على العراق دولة وحكومة وشعبا، مبينا ان القيام بعمليات تصفية ضد شخصيات قيادية عراقية أو من بلد شقيق على الأرض العراقية يعد خرقا سافرا للسيادة العراقية واعتداء صارخا على كرامة الوطن وتصعيدا خطيرا يشعل فتيل حرب مدمرة في العراق والمنطقة والعالم.

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