البرلمان يعقد جلسة استثنائية الاحد المقبل

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، الجمعة، عن عقد جلسة استثنائية يوم الأحد المقبل لمناقشة الاعتداء الامريكي على السيادة العراقية.
وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الجلسة الاستثنائية والمخصصة لمناقشة الاعتداء الامريكي على السيادة العراقية ستعقد يوم الاحد الموافق ٥ /١ /٢٠٢٠".
وأضافت الدائرة، أن "الجلسة سيتم عقدها الساعة الواحدة ظهراً".
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد دعا في وقت سابق من، اليوم الجمعة، البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية استنادا إلى أحكام المادة (58) من الدستور، من اجل تنظيم الموقف الرسمي العراقي واتخاذ القرارات التشريعية والاجراءات الضرورية المناسبة بما يحفظ كرامة العراق وامنه وسيادته.
وأضافت الدائرة، أن "الجلسة سيتم عقدها الساعة الواحدة ظهراً".
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد دعا في وقت سابق من، اليوم الجمعة، البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية استنادا إلى أحكام المادة (58) من الدستور، من اجل تنظيم الموقف الرسمي العراقي واتخاذ القرارات التشريعية والاجراءات الضرورية المناسبة بما يحفظ كرامة العراق وامنه وسيادته.
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