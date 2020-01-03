بالصور.. اشتباكات بين متظاهرين في التحرير وحدوث اصابات

افاد مصدر امني، الجمعة، بأن اشتباكات وقعت بين متظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد، مبينا ان ذلك ادى الى حدوث اصابات.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "اشتباكات اندلعت بين متظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد، استخدمت بها العصي والاسلحة البيضاء".

واضاف ان "ذلك ادى الى اصابة 13 شخصا بجروح".

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