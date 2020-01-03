الهاشمي: هذا ما سيحدث في العراق بعد اغتيال المهندس وسليماني

اكد المحلل السياسي واثق الهاشمي، الجمعة، ان الضربة التي وجهتها امريكا للقائدين ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني، هو اعلان للحرب الامريكية الايرانية لكن على الارض العراقية.

وقال الهاشمي في حديث لـ الخليج 365، ان "الضربة التي وجهتها امريكا للقائدين ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني، هو اعلان للحرب الامريكية الايرانية لكن على الارض العراقية".

واضاف الهاشمي ان "السيناريو القادم نتوقع ان يكون حرب داخل الاراضي العراقية على اعتبار ان ايران لاتريد الحرب بشكل مباشر بل من خلال ادواتها في العراق وسوريا ولبنان واليمن"، مشددا على ان "الخطوة الاولى من السيناريو القادم ستكون من خلال جلسة البرلمان يوم غد والتي نتوقع عدم حضور القوى الكردية والسنية لها في محاولة لكسر النصاب".

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واكد الهاشمي انه "بشكل عام فان المشهد الامني والاقتصادي في العراق سيزاد تعقيد خاصة بعد سحب الشركات الاجنية لموظفيها".

واغتيل نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، فجر اليوم الجمعة، بغارة امريكية قرب مطار بغداد غربي العاصمة.