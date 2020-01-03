متظاهرون باكستانيون يحرقون العلم الأمريكي على خلفية اغتيال سليماني

أقدم عدد من المتظاهرين الباكستانيين، الجمعة، على إحراق العلم الامريكي، فيما رددوا هتافات معادية لأمريكا على خلفية اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني بضربة أمريكية في بغداد.
ونظمت التظاهرة من قبل أعضاء منظمة "الطلاب المسلمون الشيعة الإمامية".
وفي الشطر الهندي من كشمير، تجمع متظاهرون للتعبير عن رفضهم لاغتيال سليماني وأغلق المحتجون المحلات التجارية والشركات في مدينتي ماغام وبودغام، فيما حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل"، كما نظمت تظاهرات في مدينة كارغيل في الهمالايا.
وشهدت التظاهرات حضورا أمنيا كثيفا، فيما لم يبلغ عن وقوع أي حوادث خلال التظاهرات.
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