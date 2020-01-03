متظاهرون باكستانيون يحرقون العلم الأمريكي على خلفية اغتيال سليماني

وندد العشرات بـ "العملية الأمريكية، التي اعتبرها البعض خطوة تهدد بزيادة التوتر في المنطقة بشكل كبير".

ونظمت التظاهرة من قبل أعضاء منظمة "الطلاب المسلمون الشيعة الإمامية".

وفي الشطر الهندي من كشمير، تجمع متظاهرون للتعبير عن رفضهم لاغتيال سليماني وأغلق المحتجون المحلات التجارية والشركات في مدينتي ماغام وبودغام، فيما حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل"، كما نظمت تظاهرات في مدينة كارغيل في الهمالايا.



وشهدت التظاهرات حضورا أمنيا كثيفا، فيما لم يبلغ عن وقوع أي حوادث خلال التظاهرات.