السعودية تصدر بيانا بشأن الاحداث التي شهدها العراق

اصدرت السعودية، الجمعة، بيانا بشأن الاحداث التي شهدها العراق، فيما دعت الى ضبط النفس.
وقال مصدر مسؤول في تصريح نقلته وكالة الانباء السعودية الرسمية ان "المملكة العربية السعودية تابعت الأحداث في العراق الشقيق والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها وحذرت المملكة فيما سبق من تداعياتها".
واضاف انه "مع معرفة ما يتعرض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليات وتهديدات تتطلب إيقافها، فإن المملكة وفي ضوء التطورات المتسارعة تدعو إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه".
واكد "على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع".
وأعلن الحشد الشعبي في وقت مبكر من، اليوم الجمعة، عن استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني بغارة امريكية ببغداد.
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