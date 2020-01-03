تغريدة إليسا بعد اغتيال قاسم سليماني

وكتبت إليسا، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، متمنية أن يحمي الله لبنان والعراق أمام ما يحصل في المنطقة.

وكتبت الفنانة إليسا: "شو ما كان ومين ما كان وكيف ما كان ووين ما كان... الله يحمي لبنان وشعبه، ويحمي العراق وشعبه".

وكان المتحدث الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، اليوم الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني. في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.

وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري أن اللواء قاسم سليماني قتل خلال القصف الأخير للقوات الأمريكية على مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية إلى جانب عدد من من قادة الحشد الشعبي العراقي.



من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوزارة في بيان "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل".