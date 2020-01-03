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تغريدة إليسا بعد اغتيال قاسم سليماني

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غردت المطربة الللبنانية، إليسا، بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، فجر اليوم الجمعة، في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي
وكتبت إليسا، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، متمنية أن يحمي الله لبنان والعراق أمام ما يحصل في المنطقة.

 

وكتبت الفنانة إليسا: "شو ما كان ومين ما كان وكيف ما كان ووين ما كان... الله يحمي لبنان وشعبه، ويحمي العراق وشعبه".

وكان المتحدث الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، اليوم الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني. في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.

وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري أن اللواء قاسم سليماني قتل خلال القصف الأخير للقوات الأمريكية على مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية إلى جانب عدد من من قادة الحشد الشعبي العراقي.


من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوزارة في بيان "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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