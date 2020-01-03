رئاسة مجلس النواب تعلن تمديد الفصل التشريعي

أعلنت رئاسة مجلس النواب، الجمعة، تمديد الفصل التشريعي الأول/ السنة التشريعية الثانية للدورة النيابية الرابعة.
وقالت الرئاسة في بيان لها تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "اليوم الجمعة الموافق 3 كانون الثاني هو نهاية الفصل التشريعي الأول/ السنة التشريعية الثانية للدورة النيابية الرابعة وفقا للمادة 57 من الدستور".
واضافت انه "تقرر تمديد الفصل التشريعي وفقا للمادة 58 من الدستور"، عازية السبب الى "الظروف التي تمر بها البلاد، ولإنجاز القوانين المهمة، والمضي بتشكيل الحكومة الجديدة".
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