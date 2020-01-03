دولة القانون بشأن اغتيال المهندس وسليماني: على البرلمان اتخاذ موقف ازاء التجاوزات

اصدر ائتلاف دولة القانون، الجمعة، بيانا بشأن اغتيال نائب رئيس هئية الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني اللواء قاسم سليماني، فيما دعا البرلمان اتخاذ موقف ازاء التجاوزات الاميركية.
وقال الائتلاف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الادارة الامريكية الرعناء اقدمت على ارتكاب جريمة كبرى مساء امس عبر اغتيال نائب رئيس هئية الحشد الشعبي الحاج ابو مهدي المهندس واللواء قاسم سليماني"، مبينا ان "هذه الجريمة النكراء كشفت بوضوح ديدن زعماء امريكا الحمقى، في عدم التزامهم للمواثيق والأعراف الدولية".
واضاف ان "هذا الامر يستدعي من مجلس النواب موقفا واضحا ازاء تلك التجاوزات الامريكية تجاه العراق وسيادته"، داعيا السلطتين التنفيذية والتشريعية الى "اتخاذ المواقف الحازمة والعاجلة تجاه العدوان الامريكي الغادر ".
واغتيل نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، فجر اليوم الجمعة، بغارة امريكية قرب مطار بغداد غربي العاصمة.
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