ممثل الخامنئي بالعراق: الشعب العراقي غيور وسيطهّر الوطن من المحتل

اعتبر مجتبى الحسيني ممثل المرشد الإيراني في العراق، الجمعة، الشعب العراقي بأنه غيور وسيطهر الوطن من المحتل الذي يريد سرقة نفطه.
وأضاف أن "الأمريكان أن أرادوا أن يخمدوا شعلة المقاومة والاستكبار لا يصدر منهم إلا كل عمل مستنكر وعندنا امل كبير في المستقبل"، مؤكداً أن "هذه الدماء لن تذهب سدى وفي إيران العراق ولبنان وسوريا واليمن وفلسطين كلنا قلوبنا واحدة".
وأكد الحسيني، :"نطمئن أن الشعب العراقي شعب غيور وسيطهر الوطن من هؤلاء المحتلين الذين يريدون سلب نفطه".
وأعلن الحشد الشعبي في وقت مبكر من، اليوم الجمعة، عن استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني بغارة امريكية ببغداد.
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