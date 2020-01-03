المالكي يدعو الحكومة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بانتزاع حقوق الشهداء

أصدر الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي، الجمعة، بيانا باغتيال نائب رئيس هيئة الحشد العشبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني، داعيا الحكومة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بانتزاع حقوق الشهداء.

وقال المالكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بعد سنوات طويلة من الجهاد والكدح في سبيل الله تعالى، والعمل على إعلاء كلمته، والسعي لتحرير الأوطان من الطغاة، التحق المجاهدان الباران بدينهما والمخلصان لعقيدتهما، والسائران على خطى سيد الشهداء (عليه السلام) القائد الفذ جمال جعفر (أبو مهدي المهندس) نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وضيف العراق اللواء قاسم سليماني، مع ستة آخرين من المجاهدين، بركب شهداء العقيدة، بعملية وقحة جبانة قامت بها طائرات أمريكية استباحت سماء العراق وأرضه بصواريخها الغادرة".



وأضاف المالكي، "نعزي الإمام المنتظر ومراجعنا العظام وشعبنا العراقي الصابر، والشعب الإيراني الشقيق، والأمة الإسلامية كافة بهذا المصاب الجلل، فإننا نؤكد استنكارنا الشديد لهذا العمل الغادر الذي استهدف عدداً من رجال العراق الأبطال وضيوفه الكرام"، داعيا، الحكومة العراقية الى "اتخاذ الإجراءات اللازمة، القانونية والسياسية والدبلوماسية وغيرها، والكفيلة بانتزاع حقوق الشهداء و عدم تكرار مثل هذا الفعل الشنيع".



وأعلن الحشد الشعبي، فجر الجمعة، عن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني اللواء قاسم سليماني سليماني بغارة امريكية وسط بغداد.