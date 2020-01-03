العامري يدعو القوى الوطنية لتوحيد الصفوف من اجل اخراج القوات الاجنبية

وصف رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الجمعة، اغتيال نائب رئيس الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني، بـ"الاعمال الاجرامية القذرة"، داعياً كل القوى الوطنية لتوحيد صفوفها من اجل إخراج القوات الاجنبية.
وقال العامري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بمزيد من الحزن والأسى ننعى المجاهد الكبير الحاج ابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، الذي استشهد مع ثلة من المجاهدين على الأيادي القذرة والغادرة للعدوان الامريكي الغاشم في مطار بغداد، أثناء استقباله ضيفه القائد الكبير الحاج قاسم سليماني، لتتحقق امنيتهما الكبيرة في الحصول على الشهادة التي سعوا اليها منذ زمن بعيد".
وتابع "قبل يومين تلطخت الايادي الاثمة بدماء 90 شاباً من شبابنا الذين يرابطون في الحدود دفاعا عن العراق وصونا للعرض وحماية للمقدسات، وأردوهم بين قتيل وجريح، واليوم تلطخت هذه الايادي بدم المجاهد الكبير الحاج ابو مهدي المهندس وضيفه الكريم القائد المجاهد الحاج قاسم سليماني وثلة من الشباب المجاهد".
وناشد العامري "القوات المسلحة والاجهزة الامنية جيشاً وشرطة ومكافحة الارهاب والحشد الشعبي باخذ الحيطة والحذر التامين لحماية العراق من شر الاشرار"، داعياً اعضاء البرلمان الى "الحضور واتخاذ قرارهم الجريء باخراج القوات الاجنبية من العراق لأن وجودها اصبح يهدد العراقيين لا غير".
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