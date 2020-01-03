الحشد: غداً سيتم تشييع جثمان المهندس مع باقي الشهداء في بغداد

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، عن اقامة تشييع مركزي لجثمان نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس مع باقي الشهداء في بغداد.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هيئة الحشد الشعبي تقييم تشييعا مركزيا لجثمان قائد الحشد العسكري الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس مع باقي الشهداء يوم غد السبت في العاصمة بغداد".
وأضاف البيان أنه "سيوارى الجثمان الطاهرة للشهيد القائد أبو مهدي المهندس في مقبرة وادي السلام بالنجف الأشرف حسب وصيته".
وأعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني سليماني بغارة امريكية وسط بغداد.
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