حركة ارادة: الإدارة الاميركية اغتالت مجاهدين ساهما بشكل مباشر في قتال داعش

اعتبرت حركة ارادة، الجمعة، أن الإدارة الاميركية اغتالت مجاهدين ساهما بشكل مباشر في قتال داعش وهزمه شر هزيمة، داعية مجلس النواب الى عقد جلسة فورية مشتركة مع الحكومة لبحث مسألة العلاقة مع واشنطن بما يحفظ كرامة وسيادة العراق.
وأضافت، أن "الإدارة الاميركية اغتالت مجاهدين ساهما بشكل مباشر في قتال داعش وهزمه شر هزيمة وكان لهم الفضل الأكبر بذلك كما انها تجاوزت على سيادة البلاد وانتهكت حرماته لذا ومن منطلق المسؤولية ندعو جميع القوى الوطنية الى التوحد بمواجهة الأخطار التي تحيط ببلدنا العزيز".
وتابعت، أن "على مجلس النواب الانعقاد الفوري بجلسة مشتركة مع الحكومة لبحث مسألة العلاقة مع واشنطن بما يحفظ كرامة وسيادة البلاد".
وأعلن الحشد الشعبي، فجر الجمعة، عن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني اللواء قاسم سليماني سليماني بغارة امريكية وسط بغداد.
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