سائرون: امريكا اقترفت جريمة جديدة واعتداء سافر على السيادة العراقية

اعتبرت كتلة سائرون النيابية، الجمعة، أن امريكا اقترفت جريمة جديدة واعتداء سافر على السيادة العراقية، داعية الى جلسة طارئة لللبرلمان يوم غد.

وقالت الكتلة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "مرة اخرى تقترف امريكا جريمة جديدة واعتداء سافر على السيادة العراقية من خلال عملها الاجرامي الليلة الماضية والذي راح ضحيته الحاج ابو مهدي المهندس نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي وعددا من الشهداء الابرار".



وأضافت "اننا وفي الوقت الذي ندين فيه هذا الاعتداء الغادر والجبان والذي يعتبر تطاولا واضحا على مقدرات العراق وشعبه فاننا ندعو جميع اعضاء مجلس النواب الحضور الى الجلسة الطارئة للمجلس يوم غد لمناقشة هذا الاعتداء الخطير والسافر"، مؤكدة "ضرورة ان تلتحم جميع القوى الوطنية لتوحيد الصفوف والوقوف بوجه الاعتداءات الامريكية والعمل على انهاء وجودها من خلال اقرار قانون اجلاء كافة القوات الاجنبية من الاراضي العراقية".

وكان مصدر امني، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن ثلاثة صواريخ سقطت في محيط مطار بغداد الدولي، ما ادى الى وقوع اصابات وحرق عجلتين.

وأعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني سليماني بغارة امريكية وسط بغداد.