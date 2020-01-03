نائب رئيس البرلمان يدعو لعقد جلسة طارئة يوم غد

دعا نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الجمعة، الى عقد جلسة طارئة غدا السبت لبحث الاستهداف الأميركي واغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهدس وقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني.
وقال الكعبي في بيان تلقت الخليج 365 نهسخة منه، "ندعو لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب، غدا السبت، 4 كانون الثاني 2020 لبحث الاستهداف الامريكي الغادر الذي أسفر عن استشهاد ثلة من المؤمنين المقاومين الابطال".
يشار الى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، دعا في وقت سابق من اليوم الجمعة الى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب استنادا إلى أحكام المادة (٥٨) من الدستور من اجل تنظيم الموقف الرسمي العراقي واتخاذ القرارات التشريعية والاجراءات الضرورية المناسبة بما يحفظ كرامة العراق وامنه وسيادته.
يشار الى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، دعا في وقت سابق من اليوم الجمعة الى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب استنادا إلى أحكام المادة (٥٨) من الدستور من اجل تنظيم الموقف الرسمي العراقي واتخاذ القرارات التشريعية والاجراءات الضرورية المناسبة بما يحفظ كرامة العراق وامنه وسيادته.
وأعلن الحشد الشعبي، فجر الجمعة، عن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني اللواء قاسم سليماني سليماني بغارة امريكية وسط بغداد.
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