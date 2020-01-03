حزب الدعوة يدعو الحكومة الى اعادة النظر بعلاقاتها مع اميركا

دعا حزب الدعوة الاسلامية، الجمعة، الحكومة الى اعادة النظر بعلاقاتها مع اميركا.

ونقلت وكالة الانباء العراقية، عن حزب الدعوة دعوته الى "اتخاذ الخطوات المتاحة واعادة النظر بعلاقاتها مع اميركا"، بعد الضربة الاميركية اليوم الجمعة.

وأعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني سليماني بغارة امريكية وسط بغداد.