حركة النجباء تصدر بياناً بعد اغتيال المهندس وسليماني

وقال الكعبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "أيها القادة الشجعان يا صادقي الوعد والسريرة الحاج قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس لطالما رأيناكم تسعون خلف الشهادة منذ سنين وتتقفون آثارها على السواتر الامامية كلما حمي الوطيس ولكنها تهرب منكم، وكأنها اليوم اشتاقت للقياكم، فهنيئا لكم فقد نلتموها وانتم لها راغبون وعن الدنيا زاهدون، فيا أيها الحاج العزيز على قلوبنا قاسم سليماني نم قرير العين فسنكون كما كنت تردد في معاركنا ضد تنظيم داعش في الموصل وتكريت وسامراء عندما ينعى الشهداء".وأضاف، "يجب أن نبقى ثابتي العزم مصرين على تحقيق الأهداف المقدسة التي لأجلها جمعنا ولا ننكسر في أحلك الظروف فإننا إن انكسرنا سنخسر المعركة"، مؤكدا أن "إخوتك لن ينكسروا ولن يتخاذلوا وسيربحون المعركة وسنبقى على العهد والوعد ليولد في قلب كل واحد منا سليماني ، ودماؤكم ستكون ثورة وسيلا يجرف كبرياءهم وغرورهم وأذنابهم، لنحرر عراق المقدسات وعاصمة دولة العدل الإلهي منهم ونطهره من قذاراتهم".

وتابع، "لتعلم أمريكا الشر أنها ارتكبت حماقة ستندم عليها، فبقدر ما في قلوبنا من ألم وحسرة على فقد طاهر القلب والسريرة ورفاقه عهداً علينا أن كل ذلك الألم وتلك الحسرة ستتحول إلى حماس وغضب وثورة نترجمها أرقاماً على أرض الوقع وإن غداً لناظره قريب".



وأعلن الحشد الشعبي، فجر الجمعة، عن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني اللواء قاسم سليماني سليماني بغارة امريكية وسط بغداد.