قفزة حادة بأسعار النفط بعد الغارة الاميركية في بغداد

قفزت العقود الآجلة لخام برنت حوالي ثلاثة دولارات اليوم الجمعة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر بعد مقتل قاسم سليماني في ضربة أمريكية.

وسجل خام القياس العالمي برنت 69.16 دولار للبرميل، في أعلى مستوياته منذ 17 سبتمبر، لكنه انحسر لاحقا إلى 68.21 دولار، لتصبح مكاسبه 1.96 دولار بما يعادل ثلاثة بالمئة، بحلول الساعة 0618 بتوقيت غرينتش.



وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.68 دولار بما يعادل 2.8 بالمئة لتسجل 62.86 دولار للبرميل، بعد أن قفزت في وقت سابق إلى 63.84 دولار للبرميل، أعلى مستوى منذ أول مايو.

واغتيل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، وأبو مهدي المهندس القيادي نائب رئيس الحشد الشعبي، فجر اليوم الجمعة، في ضربة جوية أمريكية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد.