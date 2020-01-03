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الصدر يدعو الى الاستعداد لحماية العراق

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أعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، عن تعازيه باغتيال قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني، فيما وجه اتباعه في "المقاومة العراقية" المتمثلة بـ"جيش المهدي" و"لواء اليوم الموعود" الى ان يكونوا باستعداد تام لحماية العراق.
وقال الصدر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "أعزي نفسي وأعزي الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرجعية وقائدا وشعبا وحكوعة باستشهاد المجاهد الحاج قاسم سليماني من معه من المؤمنين"، لافتا الى أنه "من المعلوم أن استهدافه من الاستكبار العالمي هو استهداف للجهاد والمعارضة والروح الثورية الدولية".

وأضاف الصدر ، "لكن ينالوا من عزمنا وجهادنا، وأسال الله أن يجنب المنطقة من الخطر، ويجنب عراقنا الحبيب المخاطر والبلاد"، متمنا "من الجميع التحلي بالحكمة والحنكة".

ونوه الصدر قائلا، "انني كمسؤول المقاومة العراقية الوطنية أعطي أمرا بجمهورية المجاهدين لا سيما جيش الإمام المهدي و الواء اليوم الموعود ومن يأتمر بأمرنا من الفصائل الوطنية المنضبطة لنكون على استعداد تام لحماية العراق".

وأعلن الحشد الشعبي، فجر الجمعة، عن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني اللواء قاسم سليماني سليماني بغارة امريكية في بغداد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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