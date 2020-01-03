الصدر يدعو الى الاستعداد لحماية العراق

أعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، عن تعازيه باغتيال قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني، فيما وجه اتباعه في "المقاومة العراقية" المتمثلة بـ"جيش المهدي" و"لواء اليوم الموعود" الى ان يكونوا باستعداد تام لحماية العراق.
وأضاف الصدر ، "لكن ينالوا من عزمنا وجهادنا، وأسال الله أن يجنب المنطقة من الخطر، ويجنب عراقنا الحبيب المخاطر والبلاد"، متمنا "من الجميع التحلي بالحكمة والحنكة".
ونوه الصدر قائلا، "انني كمسؤول المقاومة العراقية الوطنية أعطي أمرا بجمهورية المجاهدين لا سيما جيش الإمام المهدي و الواء اليوم الموعود ومن يأتمر بأمرنا من الفصائل الوطنية المنضبطة لنكون على استعداد تام لحماية العراق".
وأعلن الحشد الشعبي، فجر الجمعة، عن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني اللواء قاسم سليماني سليماني بغارة امريكية في بغداد.
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