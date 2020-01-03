سفير طهران في العراق: الهجوم الأمريكي استهدف سيارتين وأدى لاستشهاد 10 أشخاص

اعلن السفير الايراني في العراق إيرج مسجدي، الجمعة، أن الهجوم الأمريكي في بغداد استهدف سيارتين وأدى إلى استشهاد 10 أشخاص.

وقال مسجدي بحسب موقع "سبوتنيك"، أنه "حوالي الواحدة فجراً تعرضت سيارتا قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، إلى هجوم صاروخي أمريكي في بغداد، مما أدى إلى استشهاد الركاب العشرة جميعهم".

وأعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني سليماني بغارة امريكية وسط بغداد.