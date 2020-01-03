الحكيم يدعو الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لردع الاعتداءات الاميركية

حذر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الجمعة، من تداعيات اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني اللواء قاسم سليماني، داعيا الحكومة العراقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لردع مثل هذه الاعتداءات.

وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منهخ، "ببالغ الحزن والاسى نتقدم للشعبين العراقي والايراني باحر التعازي باستشهاد القائدين الكبيرين الحاج ابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني ، فقد افنى الشهيدان جلّ حياتهما بالجهاد والتضحية وكان لهما دور رائد في مقارعة الارهاب والانتصار على الإرهاب الداعشي".



وأضاف، "نستنكر وندين بشدة هذا الاستهداف والانتهاك الصارخ لسيادة العراق فإننا نحذر من تداعيات وتأثيرات وخطورة هذا الاستهداف كونه يضع المنطقة على صفيح ساخن، كما ندعو الحكومة العراقية في هذا الظرف الحساس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لردع مثل هذه الاعتداءات، كما وندعو شعبنا العراقي إلى الوحدة والتماسك ورص الصفوف لمواجهة التحديات".

وأعلن الحشد الشعبي، فجر الجمعة، عن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني اللواء قاسم سليماني سليماني بغارة امريكية في بغداد.