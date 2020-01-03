أكد زعيم حركة عصائب اهل الحق، الجمعة، أن مقابل دماء المهندس وسليماني زوال الوجود الاميركي وكل اسرائيل، داعيا "المجاهدين المقاومين" الى الجهوزية. وفيما أدناه نسخة من موقف الحزعلي:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخزعلي: مقابل دماء المهندس وسليماني زوال الوجود الاميركي وكل اسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.