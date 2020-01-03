اعتبرت مديرة مبادرة مستقبل إيران بالمجلس الأطلسي باربرا سلافين، الجمعة، عدم اعتقادها بأن الرئيس الاميركي دونالد ترامب يفهم تداعيات ما اطلقه بهذا الأمر، متسائلة بأي سلطة قانونية تستطيع القوات الأمريكية قتل رئيس "قوة القدس الإيرانية". وقالت سلافين في بيان لها ، "‏بأي سلطة قانونية تستطيع القوات الأمريكية قتل رئيس قوة القدس الإيرانية". وأضافت "لا أعتقد أن ترامب يفهم تداعيات ما اطلقه بهذا الأمر ..هذه هي نهاية ما تبقى من الاتفاق النووي ما يعرض حياة الأمريكيين للخطر".

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كانت هذه تفاصيل خبر مديرة مبادرة مستقبل إيران بالمجلس الأطلسي: لا أعتقد أن ترامب يفهم تداعيات ما اطلقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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