ايران تستدعي راعي المصالح الأمريكية في طهران وتبلغه احتجاجها الشديد

أفاد التلفزيون الإيراني أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت اليوم الجمعة القائم بأعمال السفارة السويسرية في طهران وأبلغته احتجاجها الشديد على اغتيال قاسم سليماني. ووفق التلفزيون قدمت طهران احتجاجا اليوم للقائم بأعمال السفارة السويسرية التي تمثل المصالح الأمريكية لديها. واعتبر وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، اغتيال الجيش الأمريكي لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني عملا إرهابيا، وحمل واشنطن جميع عواقب هذه "المغامرة المارقة".



وأعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني سليماني بغارة امريكية في بغداد. وأعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني سليماني بغارة امريكية في بغداد.

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