ممثل خامنئي: الانتقام لاغتيال سليماني واجب شرعي

أكد ممثل "الولي الفقيه" في فيلق القدس علي شيرازي ان الانتقام لاغتيال الفريق قاسم سليماني واجب شرعي وسنحرم الأميركيين من النوم. وقال شيرازي بحسب وكالة "فارس"، أن "فيلق القدس يقف في الميدان أقوى مما كان عليه، وأن الانتقام لاغتيال قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني واجب شرعي"، مشددا على "أننا سنحرم الأميركيين النوم". واعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني سليماني بغارة امريكية في بغداد.

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