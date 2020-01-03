صور اولية للغارة الاميركية في بغداد

تنشر الخليج 365، صوراً للغارة الاميركية في قرب مطار بغداد الدولي.
وكان مصدر امني، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن ثلاثة صواريخ سقطت في محيط مطار بغداد الدولي، ما ادى الى وقوع اصابات وحرق عجلتين.
واعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني سليماني بغارة امريكية ببغداد.
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