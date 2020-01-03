بايدن: ترامب ألقى إصبع ديناميت في برميل بارود

وقال بايدن في بيان له إن أحدا من الأمريكيين لن يحزن لمقتل سليماني، الذي "دعم الإرهاب وزرع الفوضى" وكان "يستحق أن يجلب إلى العدالة لجرائمه ضد القوات الأمريكية وآلاف الأناس الأبرياء في المنطقة".

وتابع بايدن: "تقول الإدارة (الأمريكية) إن هدفها ردع إيران عن شن مزيد من الهجمات، لكن هذا العمل على الأرجح سيسفر عن نتيجة عكسية.. الرئيس ترامب ألقى إصبع ديناميت في برميل بارود، وعليه أن يفسر للشعب الأمريكي ما هي الاستراتيجية والخطة لتأمين قواتنا وموظفي السفارات، وشعبنا ومصالحنا سواء في الداخل أو الخارج، وشركاءنا في المنطقة وخارجها".