خامنئي: الولايات المتحدة ستكون بانتظار انتقام ساحق من قبل إيران

أعلن المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي ثلاثة أيام حداد إثر اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس، وقال خامنئي إن الولايات المتحدة ستكون بانتظار انتقام ساحق من قبل إيران. وقال خامنئي في بيان اليوم الجمعة: "انتقام ايران الساحق سيكون بانتظار الولايات المتحدة". وأضاف أن "طريق قاسم سليماني لن يتوقف باغتياله وقال: "ليعلم أصدقاء إيران وأعداؤها أن خط الجهاد والمقاومة سيستمر وبشكل أقوى".



ووصف المرشد الإيراني اغتيال سليماني" بأنه "حادثة مرة.. لكن مواصلة القتال بعده وتحقيق النصر النهائي سيكون أكثر مرارة على منفذي جريمة قتله". ووصف المرشد الإيراني اغتيال سليماني" بأنه "حادثة مرة.. لكن مواصلة القتال بعده وتحقيق النصر النهائي سيكون أكثر مرارة على منفذي جريمة قتله". وأشار خامنئي إلى أن الشعب الإيراني "سيخلد اسم الشهيد سليماني ومرافقيه الشهداء خاصة مجاهد الإسلام الكبير أبو مهدي المهندس". واعلن الحشد الشعبي العراقي، الجمعة، عن استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني سليماني بغارة امريكية ببغداد.

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