الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن سقوط الصواريخ قرب مطار بغداد

اصدرت خلية الاعلام الامني.، الجمعة، بيانا بشأن سقوط الصواريخ على مطار بغداد. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ثلاثة صواريخ سقطت على مطار بغداد الدولي قرب صالة الشحن الجوي". Advertisements واضافت ان "ذلك ادى الى احتراق عجلتين اثنين واصابة عدد من المواطنين". وافاد مصدر امني، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن ثلاثة صواريخ سقطت في محيط مطار بغداد الدولي، ما ادى الى وقوع اصابات وحرق عجلتين.

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