مصدر يكشف طبيعة الانفجارات قرب مطار بغداد

كشف مصدر امني، الجمعة، عن طبيعة الانفجارات قرب مطار بغداد غربي العاصمة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان طبيعة الانفجارات التي حدثت قرب مطار بغداد، هي سقوط ثلاث صواريخ في محيط احد المعسكرات القريب من مطار بغداد الدولي". Advertisements واضاف انه "لغاية الان لم ترد وقوع اية اصابات بشرية"، مشيرا الى ان "حركة الطيران في مطار بغداد طبيعية جدا". وافاد مصدر امني، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن دوي اصوات انفجارات سمعت قرب مطار بغداد، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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