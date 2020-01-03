دوي انفجارات قرب مطار بغداد

افاد مصدر امني، الجمعة، بأن اصوات دوي انفجارات وقعت قرب مطار بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "دوي اصوات انفجارات سمعت قرب مطار بغداد غربي العاصمة". Advertisements واضاف المصدر انه "لم تعرف طبيعة الانفجارات لغاية الان او انها تسببت بوقوع خسائر مادية او بشرية".

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