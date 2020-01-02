تسجيل تسع حالات اختناق في الوثبة ببغداد

افاد مصدر امني، الخميس، بأن تسعة اشخاص اصيبوا بحالات اختناق في ساحة الوثبة وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عدد حالات الاختناق التي حدثت في ساحة الوثبة وسط بغداد بلغت تسع حالات".

واضاف ان "ذلك جاء بعد تجدد المصادمات بين القوات الامنية والمتظاهرين في الساحة، واطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع".

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وتابع ان "ذلك جاء بعدما حاول بعض المتظاهرين غير المنضبطين بمحاولة كسر ابواب المحال التجارية بالساحة بهدف سرقتها"، مشيرا الى انه "تم تفريقهم والوضع في الوثبة جيد".