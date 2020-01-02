اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن مقتل منتسب بفوج طوارئ شرطة ديالى الخامس اثر تعرض لـ"داعش" بقضاء المقدادية". وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "احد منتسبي فوج طوارئ شرطة ديالى الخامس قتل، بعد أن أقدمت عصابات داعش الإرهابية على التعرض على أحدى نقاط هذا الفوج في منطقة امام سافر التابعة لقضاء المقدادية بمحافظة ديالى". واضافت ان "القوات الأمنية شرعت بعملية تفتيش بحثا عن الجناة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإعلام الأمني تعلن مقتل منتسب بفوج طوارئ شرطة ديالى الخامس اثر تعرض لـ'داعش' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.